Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugaufbrüche in Zetel - Zeugenaufruf!

Zetel (ots)

Am 13.11.2024 ereigneten sich in der Straße am Markthamm und in der Neuenburger Straße in Zetel drei Fahrzeugaufbrüche, bei deren Ermittlungen sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Im Einzelnen: Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr die Fallscheibe der Fahrertür eines Transporters ein, der kurzzeitig in der Straße am Markthamm parkte, durchsuchten das Fahrzeuginnere und flohen ohne Stehlgut. Unweit des Transporters war ein weiteres Fahrzeug, ebenfalls ein Transporter, betroffen, bei dem die unbekannten Täter identisch vorgingen und ebenfalls ohne Stehlgut entkamen. Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Aufbruch, diesmal handelte es sich um einen weißen Pkw Marke VW Typ Golf. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten drei Tüten, in der sich Kleidung befand.

