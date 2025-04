Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Täter durchwühlen mehrere Räume

Kleve-Rindern (ots)

Zwischen Freitag, 21:15 Uhr, und Samstagmorgen (12. April 2025), 09:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Serntstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Bei der Anzeigenaufnahme war noch nicht erkennbar, ob etwas entwendet wurde. Eine Zeugin sah am Freitagmorgen eine Person am Haus, die ihr verdächtig vorkam. Der Mann war etwa 1,80m groß, ca. 25 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Er trug schwarz-weiße Sportkleidung und hatte einen weißen Motorradhelm dabei. Er sprach akzentfreies Deutsch und während eines Telefonats mit seinem Handy auch Spanisch. Zeugen, die weitere Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell