LPI-SHL: Mittags schon zu viel getankt

Bad Salzungen / Dermbach (ots) - Während einer Grillparty am Abend des 12.04.2025 kam es in Dermbach in der Wiesenthaler Straße zu einem schweren Unfall in dessen Folge die Geschädigte mit dem Rettungshubschrauber nach Halle in eine Spezialklinik gefolgen werden musste. Mehrere Personen saßen um eine Feuerschale zusammen. Ein 20jähriger Mann gab Brennspiritus in die Feuerschale, so dass sich eine Stichflamme bildete ...

mehr