Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Mehrere Diebstähle aus Kfz

Keine Aufbruchsspuren an Wagen zu erkennen

Bedburg-Hau Hau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. April 2025) kam es zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen im Ortsteil Hau. Vermutlich waren die angegangenen PKW nicht abgeschlossen, Aufbruchsspuren waren an keinem der Autos zu erkennen. Auf der Gocher Landstraße entwendeten die Täter jeweils eine Geldbörse aus einem Suzuki Swift sowie aus einem Audi A3. Auf der Funkturmstraße erbeuteten sie zwei Parfumflaschen und Münzgeld aus einem VW Touareg, am Baumannshof wurden aus einem VW Passat zwei Brillenetuis und mehrere Dokumente gestohlen. An der Straße Hebbenshof gingen die Täter einen wahrscheinlich ebenfalls unverschlossenen Mazda 5 an. Sie fanden in dem Wagen die Fernbedienung zum Tor der Garage, vor der der PKW stand. Mit der Fernbedienung öffneten sie das Tor und entwendeten aus der Garage ein blaues Fahrrad der Marke Koga. #

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell