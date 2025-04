Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve: Einbruch in Supermarkt

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kleve (ots)

Am Samstag (12. April 2025) gegen 02:14 Uhr erhielt die Polizei von einem Sicherheitsdienst die Meldung, dass es aktuell offensichtlich zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Triftstraße in Kleve gekommen war. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, stellte sie neben zerbrochenen Fensterscheiben bereits bereitgestelltes Diebesgut in Form von Zigaretten, Rubbellosen und Lebensmitteln fest. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte im Toilettenbereich ein Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Er gab wiederholt falsche Personalien an, letztendlich konnte er anhand einer Überprüfung seiner Fingerabdrücke zweifelsfrei identifiziert werden. Der 39-jährige polnische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Kleve vorgeführt. Antragsgemäß wurde Haftbefehl erlassen und der Mann zur Untersuchungshaft einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.(sp)

