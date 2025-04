Polizei Dortmund

POL-DO: PKW-Fahrer erfasst Motorrad beim Abbiegen - 42-Jähriger schwer verletzt

Dortmund (ots)

Am Sonntag (27.04.) ereignete sich im Dortmunder Stadtteil Derne ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 12:10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Dortmunder mit seinem Mercedes die Walther-Kohlmann-Straße in südliche Richtung. An einer Ampel wollte er auf den Flautweg in Richtung Derne abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Dortmunder mit seinem Motorrad in nördliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 44-Jährige den Motorradfahrer, die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung.

Der 42-Jährige kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Durch die Notärztin konnte Lebensgefahr vor Ort nicht ausgeschlossen werden.

Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 44-Jährigen fiel positiv aus, die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten stellten beide Fahrzeuge sowie den Führerschein des 44-Jährigen sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam.

