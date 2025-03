Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrüger erbeuten Münzen und Schmuck

Nordhausen (ots)

Ein Unbekannter erbeutete unter dem Vorhalt falscher Tatsachen von einer 83-Jährigen in Nordhausen Wertgegenstände im Wert von mehr als zehntausend Euro. Durch den Anschein, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, solle eine Kautionszahlung geleistet werden. Alternativ zu einer Geldzahlung wurde die Übergabe von Sachwerten - in diesem Fall Goldmünzen und Schmuck - am Donnerstagnachmittag vereinbart. Es stellte sich schnell heraus, dass die Nordhäuserin einem Betrüger aufgesessen war. Nach der Übergabe und dem Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderungen durch den unbekannten Mann informierte sie die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Geschädigte den Trickbetrüger wie folgt beschreiben:

- scheinbares Alter zwischen 40 und 50 - geschätzte Körpergröße zwischen 140 cm und 150 cm - untersetzte Figur - ungepflegtes Äußeres - kurze, dunkle, zerzauste Haare - dunkler Teint - dunkle Oberbekleidung - verschmutze Kleidung

Der beschriebene Mann war am Donnerstag vermutlich gegen 15 Uhr im Bereich des Stadtzentrums von Nordhausen unterwegs, um die Gegenstände entgegen zu nehmen. Folglich könnte er zu dieser Zeit in den Fußgängerbereichen um das Theater und die obere Altstadt zu sehen gewesen sein. Hinweise hierzu nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0066273

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell