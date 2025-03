Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Dingelstädt (ots)

Unbekannte machten sich mit einem unbekannten Schneidwerkzeug an einem Zigarettenautomaten in der Birkunger Straße zu schaffen. Nachdem die Sicherung aufgeschnitten war brachen sie den Automaten gewaltsam auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist noch nicht genauer bezifferbar. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 07.30 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0065666

