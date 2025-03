Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter aus Treppenhaus entwendet

Nordhausen (ots)

Aus dem Treppenhaus einem Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoefer-Straße entwendeten Unbekannte einen Elektroroller. In der Zeit zwischen Mittwoch 15 Uhr und 23 Uhr eigneten sich die Täter das Elektrokleinstfahrzeug rechtswidrig an. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0066005

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell