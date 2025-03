Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Fleischerei und Bäckerei

Ebeleben (ots)

Unbekannte betraten widerrechtlich die Verkaufsräume einer Fleischerei und eines Backshops in der Sondershäuser Straße. Dort machten sie sich auf die Suche nach Beutegut. In beiden Filialen konnte Bargeld entwendet werden. An beiden Tatorten kamen Spezialisten der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um Spuren zu suchen und zu sichern.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den handelnden Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen Bäckerei: 0065424

Aktenzeichen Fleischerei: 0065426

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell