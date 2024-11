POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten Einbrecher am Samstag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 22:45 Uhr über eine brachial geöffnete Terrassentür in das Innere eines Wohnhauses in der Auer Straße in Karlsruhe-Durlach. Anschließend durchsuchten die Diebe wohl sämtliche Räumlichkeiten und ...

