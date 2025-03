LPI-NDH: Auf parkendes Auto aufgefahren

Dingelstädt (ots) - Unbekannte machten sich mit einem unbekannten Schneidwerkzeug an einem Zigarettenautomaten in der Birkunger Straße zu schaffen. Nachdem die Sicherung aufgeschnitten war brachen sie den Automaten gewaltsam auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist noch nicht genauer ...

mehr