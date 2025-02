Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und der Polizeiinspektion Rostock - 40-Jähriger wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in Rostock in U-Haft

Rostock (ots)

Ein 40-jähriger befindet sich wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls in U-Haft. Der Diebstahl soll sich am späten Abend des 2. Februar in einer Tankstelle am Warnowufer ereignet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann ohne festen Wohnsitz gegen 23:30 Uhr die Tankstelle betreten haben, obwohl gegen ihn bereits ein Hausverbot bestand. Eine Mitarbeiterin forderte ihn daraufhin auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Aufforderung sei der Mann nicht nachgekommen, sondern soll stattdessen alkoholische Getränke entwendet und versucht haben, den Verkaufsraum ohne Bezahlung zu verlassen.

Als die Mitarbeiterin und ein Zeuge versuchten, ihn aufzuhalten, soll sich der Tatverdächtige gewaltsam losgerissen haben und geflüchtet sein. Die umgehend alarmierte Polizei konnte den Mann kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe antreffen. Die mutmaßlich gestohlene Flasche hatte er noch bei sich.

Da der Beschuldigte wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig bekannt und polizeilich immer wieder in Erscheinung getreten ist, ordnete die Staatsanwaltschaft Rostock seine vorläufige Festnahme an. Am heutigen Tag wurde der 40-Jährige dem Haftrichter vor dem Amtsgericht Rostock vorgeführt, der die Haft anordnete. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell