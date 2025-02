POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide

Wittenburg (ots) - Nachdem der Polizei in Hagenow am vergangenen Samstag (01.02.) ein Einbruch gemeldet wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Im Zeitraum vom Nachmittag des 31. Januar bis in die frühen Morgenstunden des 01. Februars kam es in Wittenburg zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter ...

mehr