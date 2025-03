Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: ELM - Mann zieht Messer bei der Kontrolle aus seiner Hosentasche

Bild-Infos

Download

Elmshorn (ots)

Er machte einen auffälligen und nervösen Eindruck auf eine Bundespolizeistreife im Bahnhof Elmshorn. Bei der Kontrolle kamen Drogen, ein Messer, ein Totschläger sowie ein Pfefferspray zum Vorschein.

Bereits am Freitagabend gegen 17.40 Uhr hatten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn den richtigen "Riecher". Ein für sie auffällig und nervös wirkender 43-jähriger Mann wurde durch die Streife angesprochen. Während des Gesprächs wurde der Mann immer aggressiver und fing an zu zittern. Eine Befragung zur Mitführung von verbotenen Gegenständen verneinte er. Als er jedoch nach Aufforderung seine Hände aus den Taschen nahm, hatte er plötzlich ein eingeklapptes Messer in der Hand. Die Beamten konnten ihm dieses sofort entreißen. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen kamen dann noch ein Totschläger und ein Pfefferspray (siehe Bild) sowie mehrere Kapseln verbotene Amphetamine zum Vorschein.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell