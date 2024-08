Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: alkoholisierter Kraftfahrer nach Verkehrsunfall gestellt

PR Friedland (ots)

Am 18.08.2024, gegen 16:00 Uhr, teilte ein Zeuge über den Notruf mit, dass ein vor ihm fahrender PKW gerade zwischen Bargensdorf und Neubrandenburg mehrmals die Leitplanke touchiert hat. Der Fahrzegführer hat daraufhin kurz gehalten, den Schaden begutachtet und anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Der Zeuge blieb hinter dem Fahrzeug und teilte der Polizei den Standort mit, sodass die eingesetzten Polizeibeamten den PKW Mercedes kurze Zeit später stoppen konnten. Während der Kontrolle wurde bei dem 62-jährigen deutschen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 2,51 Promille. Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde eine Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An der Leitplanke entstand ein Schaden von 200 Euro. Der Sachschaden am PKW wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei dem aufmerksamen Zeugen. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

