POL-NB: Zwei Fahrzeuge nicht fahrbereit nach Kollision auf der Bundesstraße 113 bei Linken

Am Sonntag, den 18.08.2024 gegen 10:25 Uhr kam es auf der Bundesstraße (B) 113 zwischen Linken und Grambow im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mazda die B 113 von Linken kommend in Richtung Grambow, während der 56-jährige nordmazedonische Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz aus Richtung Grambow in Richtung Linken fuhr. Rund 600 Meter vor der Kreuzung B 113/B 104 geriet der Mazda-Fahrer in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem PKW Mercedes-Benz. Der Nordmazedonier wurde durch Rettungskräfte mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Für die Bergung und Verkehrsunfallaufnahme war die B 113 temporär gesperrt. Hierbei unterstützten die Bundespolizei und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ramin.

Noch vor Eintreffen der Polizei waren bereits Rettungskräfte und sechs Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Ramin, Grambow, Löcknitz, Bismark und Ladenthin vor Ort, da einer der PKW über ein eCall-System verfügte, welches sofort und automatisch nach der Kollision die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald alarmiert hatte.

