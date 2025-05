Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Audi-Fahrer unter Drogen und ohne Pflichtversicherung unterwegs

Tanna (ots)

Am Sonntag, den 25.05.2025 gegen 09:40 Uhr befuhr der 36-Jährige die Kapellenstraße in Tanna. Den Polizeibeamten der PI Saale-Orla fiel der Audi aufgrund seiner entstempelten Kennzeichen auf. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. In der Folge rief der Fahrzeugführer insgesamt drei Mal bei der PI Saale-Orla an und beleidigte die Polizeibeamten. Drei weitere Ermittlungsverfahren wurden eröffnet.

