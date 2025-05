Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Autofahrerin verletzt - Verursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße/Industriestraße;

Unfallzeit: 09.05.2025, 19.50 Uhr;

Leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitten hat eine Autofahrerin am Freitag in Heek - der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Frau gekümmert zu haben. Gegen 19.50 Uhr fuhr die 18-Jährige aus Heek mit ihrem Pkw auf der Industriestraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der hinter ihr fahrende Pkw auf ihren Wagen auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 18-Jährige leicht und es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Es soll sich bei dem flüchtigen Wagen und einen grauen Audi gehandelt haben. Dieser muss an der Fahrzeugfront frische Unfallspuren aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell