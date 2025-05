Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendiebe unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße und Heidener Straße;

Tatzeit: 08.05.2025 und 09.05.2025;

Portemonnaies und ein Handy entwendeten bislang unbekannte Diebe in Borkener Supermärkten. Am Freitagmorgen besuchte eine 32-jährige Frau einen Supermarkt im Kuhm-Center an der Heidener Straße. Auf dem Weg zu ihrem Auto bekam sie eine Mitteilung auf ihrer Smartwatch, dass diese nicht mehr mit dem Handy verbunden sei. Als sie in ihre Jackentaschen schaute, musste sie feststellen, dass unbekannte Diebe sowohl ihre Geldbörse als auch ihr Handy gestohlen hatten. Bereits am Donnerstag zuvor hatten Taschendiebe den Einkauf ihres Opfers zum Diebstahl genutzt. Hier wurde einem 68-jährigen Mann in einem Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße seine Geldbörse entwendet.

Mögliche Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000.

Supermärkte sind bei Taschendieben ein beliebtes Ziel. Die Täter nutzen das Gedränge und die Ablenkung ihrer Opfer durch den Einkauf. Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneuert die Polizei ihren Hinweis, Wertgegenstände wie Geld, Geldkarte und Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Die Verschlussseite von Hand- oder Umhängetaschen sollte immer zum Körper zeigen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell