Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße/Schwartzstraße;

Unfallzeit: Freitag, 17.20 Uhr;

Verletzungen erlitten hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Bocholt. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bocholt die Viktoriastraße in Richtung Rheder Straße. Im Kreuzungsbereich zur Schwartzstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem siebenjährigen Jungen. Dieser fuhr mit seinem Kinderfahrrad auf der Schwartzstraße in Richtung Münsterstraße und wollte in die Viktoriastraße abbiegen. Die Eltern suchten später mit ihrem Kind das Krankenhaus auf. Der Siebenjährige wurde stationär aufgenommen. (pl)

