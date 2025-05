Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Minderjährige verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter schwer

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eschweg;

Unfallzeit: 08.05.2025, 13.45 Uhr;

Bei einem Alleinunfall mit ihrem E-Scooter hat sich eine Minderjährige in Gronau schwer verletzt. Die Gronauerin fuhr mit ihrem Roller am Donnerstagmittag auf dem Eschweg in Richtung Laubstiege. Dabei kollidierte sie mit einer Fahrbahnverengung und stürzte. Der Rettungswagen brachte die Jugendliche zur stationären Behandlung in eine Unfallklinik. (ld)

