Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Seeheidestraße;

Tatzeit: zwischen 08.05.2025, 20.00 Uhr, und 09.05.2025, 05.30 Uhr;

Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag an der Seeheidestraße in Bocholt. Zum Diebstahl bauten die Einbrecher eine Scheibe des Mercedes Sprinter aus. Der Gesamtschaden wurde mit mehr als 1.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

