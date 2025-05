Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher flüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kirmesplatz;

Unfallzeit: 09.05.2025, zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Kirmesplatz in Ahaus. Am Freitagmorgen beschädigte er zuvor einen dort geparkten schwarzen Mercedes Kombi. Der Wagen hatte dort zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr in der letzten Parkreihe nahe der ehemaligen Feuerwache gestanden. Als der Nutzer zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der hinteren rechten Fahrzeugecke den Schaden fest. Dessen Höhe wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell