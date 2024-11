Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spritztour von Jugendlichen endet auf Schafsweide

Zülpich-Nemmenich (ots)

Am gestrigen Dienstag (12. November) stellte eine 43-Jährige aus Zülpich gegen 7 Uhr den Diebstahl ihres Pkw in der Bruchstraße in Zülpich fest.

Den Pkw hatte die Frau am Vortag gegen 11 Uhr vor dem Wohnhaus abgestellt.

Daraufhin wurde die Polizei Euskirchen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Gegen 8 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass Unbekannte augenscheinlich einen Pkw in ein Feld an der Philipp-Orth-Straße gefahren haben.

Der Pkw befand sich auf einer Wiese mit mehreren Schafen.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den zuvor entwendeten Pkw. Der Pkw war nicht beschädigt, jedoch hatten Unbekannte diesen auf dem Feld festgefahren.

Der Pkw musste unter erheblichem Aufwand von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Schafsweide befindet sich nur circa 350 Meter entfernt von der Wohnanschrift der Pkw-Eigentümerin.

Daraufhin wurde die Wohnanschrift erneut aufgesucht. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme verstrickte sich jedoch der 14-jährige Sohn der Frau in Widersprüche.

Letztendlich räumte dieser ein, dass er den Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche der Mutter entwendet hat.

Den Schlüssel habe er dann einem 16-jährigen Freund übergeben. Gemeinsam startete man mit dem Fahrzeug in Richtung der Philipp-Orth-Straße.

Nach dem Unfall kehrte man wieder in das Wohnhaus zurück. Den Schlüssel steckte der Sohn wieder in die Jackentasche.

Es wurden Anzeigen bezüglich des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen, des Verkehrsunfalls mit Flucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell