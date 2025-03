Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Wenden parkenden Pkw beschädigt - im Vorfeld Frau beleidigt

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 66-Jähriger mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Straße Am Alten Speicher, aus Richtung Rießnerstraße kommend in Fahrtrichtung Nordstraße. Als der Mann am Ende der Straße wenden wollte, touchierte er einen parkenden Pkw Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nicht gerechnet hatte er allerdings mit der 44-jährigen Frau, die gedulig die Unfallaufnahme abwartete und sich dann zu den Polizeibeamten begab. Die Frau schilderte, dass sie im Vorfeld von dem Unfallverursacher in Nohra an einer Tankstelle beleidigt und bedroht worden war, da sie seiner Meinung nach zu langsam tankte. Sie fuhr dem Mann dann bis zur Unfallstelle hinterher. Der zweite Mann, der in Nohra mit dabei war, hatte während der Unfallaufnahme die Örtlichkeit verlassen. Neben dem Unfall wurden somit auch auch noch die Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen sowie die Ermittlungen zum zweiten Täter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell