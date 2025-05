Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit geparktem Fahrzeug kollidiert und geflüchtet

Sonneberg (ots)

Am Samstag Nachmittag parkte eine 51-jährige Frau ihren weißen Pkw Toyota im Zeitraum von ca. 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Fahrbahnrand in der Sonneberger Lenaustraße ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden im vorderen Bereich fest, welcher vorher noch nicht vorhanden war. Augenscheinlich ist im betreffenden Zeitraum ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw der Frau kollidiert und hat anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Die Polizei weist generell daraufhin, dass man sich nach der Verursachung eines Verkehrsunfalls bzw. eines Schadens immer unmittelbar bei dem Geschädigten oder der Polizei melden muss. Nur so ist eine unkomplizierte Schadensregulierung möglich. Kommt man dieser Pflicht nicht nach und verlässt entgegen dessen die Unfallstelle, begeht man eine sogenannte Verkehrsunfallflucht, welches eine Straftat darstellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell