Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Moped gefahren

Sonneberg (ots)

Am späten Freitag Abend wurde in Sonneberg im Bereich des Krankenhauses der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch auffiel, wurde mit dem 30-jährigen Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem jungen Mann wurde aufgrund dessen die Weiterfahrt untersagt, weiterhin wurde mit diesem anschließend in der Polizeidienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher den Vortest bestätigte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell