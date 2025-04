Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfe ausgenutzt

Jena (ots)

Unter dem Vorwand medizinische Hilfe zu benötigen, betrat am Mittwochnachmittag ein unbekannter einen Lebensmittelladen in der Grietgasse. Während die Angestellte in den rückwärtigen Bereich ging um Verbandmaterial zu holen, griff der Langfinger zu. Mit mehreren Gegenständen aus dem Markt entfernte er sich unerkannt, bevor die Mitarbeiterin zurückkehrte. Den erlangten Hinweisen wird im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.

