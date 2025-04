Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Streit geschlagen

Jena (ots)

Der nächtliche Ausflug in ein Tanzlokal in der Johannisstraße endete Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, für einen 20-Jährigen mit einem blauen Auge. In der Lokalität kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Disput mit einem anderen 20-Jährigen. Diese endete mit einem Faustschlag gegen das Auge. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter verfrachte beide Streithähne aus dem Lokal und informierte die Polizei. Diese nahm den Sachverhalt auf und leitete gegen den 20-jährigen alkoholisierten (2,63 Promille) Schläger ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell