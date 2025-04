Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst "aufgeräumt", dann gepöbelt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Grammetal/Weimar: Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin, wie eine männliche Person von einer Terrasse sowie einem Balkon Gegenstände entwendete. Im Anschluss brachte er diese auf seine Terrasse. Vor Ort war schnell klar, dass es sich um einen amtsbekannten 46-Jährigen handelte. Dieser gab an aufräumen zu wollen. Dass die Gegenstände, eine Bank, ein Motorradschloss sowie eine Abdeckplane, nicht ihm gehörten, hatte er dabei augenscheinlich unterschlagen. Als der Mann im Anschluss um über Unwohlsein klagte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Dieser brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach der erfolgten Behandlung begab er sich in das Stadtgebiet von Weimar und konsumierte auf dem Frauenplan, gemeinsam mit einem 37-Jährigen, Alkohol. Dabei pöbelten Beide auch Passanten an, ohne dass es zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten kam. Ungeachtet dessen erhielten Beide einen Platzverweis, welchem sie auch nachkamen.

