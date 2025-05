LPI-SLF: Fahrer mit mehr als 2,7 Promille unterwegs

Quittelsdorf (ots) - In einem Waldstück bei Quittelsdorf kam es am Samstagnachmittag zu einem Waldbrand, bei welchem ca. 2000 qm Unterholz in Brand gerieten. Nicht ausgeschlossen werden kann derzeit, dass der Brand durch ein Lagerfeuer ausgelöst wurde. Um den Brand in dem unwegsamen Gelände unter Kontrolle zu bekommen, mussten mehrere Feuerwehren ausrücken. Auch der Verkehr auf der Bundesstraße war für mehrere Stunden beeinträchtigt. Sachdienliche Hinweise nimmt jede ...

mehr