Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg: (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es in mehreren Fällen in Landkreisen der LPI Saalfeld zu Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, sodass polizeiliche Ermittlungen folgten. Insbesondere im Bereich Lehesten kam es seit Anfang Mai zu zwei Vorfällen, wonach ein nunmehr Beschuldigter sogenannte Fang- bzw. Tellereisen" aufgestellt und dadurch Wildtiere verletzt hatte. Aufgrund unzureichender Sicherung seiner Hühner griffen Füchse die Tiere an- in der Folge stellte der Mann die Fallen und ließ darin in mindestens zwei bekanntgewordenen Fällen die gefangenen Füchse qualvoll leiden. Im Fall des vergangenen Wochenendes wurde das schwerverletzte Tier durch Schüsse aus der Dienstpistole von seinem Leiden erlöst. Es wird aufgrund des Verdachts des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ermittelt, wonach es u.a. verboten ist, einem Tier erhebliche Schmerzen oder Leiden hinzuzufügen bzw. es zu töten (...). Derartige sowie anderweitige Straftaten in diesem Zusammenhang können mit Freiheits-oder Geldstrafen geahndet werden.

