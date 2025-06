Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ungewöhnlicher Einbruch in Neckarau - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagabend und Sonntagabend drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Haus in der Friedrichstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte die Täterschaft eine Gartenschere, um so eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln und über diese ins Innere zu gelangen. In der Doppelhaushälfte hinterließ die Täterschaft eine Spur der Verwüstung. Überall lagen Glassplitter von zerstörten Vasen, Gläsern und Geschirr verstreut. Der Kühlschrank stand offen. Die darin befindlichen Lebensmittel lagen auf dem Boden verstreut. Doch damit nicht genug. Stühle, Tische und weitere Einrichtungsgegenstände wurden umgeworfen und in andere Zimmer geworfen. In der oberen Etage lag eine Matratze mitten im Raum und es wurde Olivenöl großzügig auf dem Boden verteilt. Wie hoch der entstandene Schaden ist und was genau gestohlen wurde, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

