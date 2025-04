Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der BAB 48, FR AD Dernbach, zwischen AS Ochtendung und AK Koblenz

Bassenheim (ots)

Am 21.04.2025 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw die BAB 48 aus Richtung Ochtendung kommend in Fahrtrichtung Koblenz auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Beim Überholvorgang verlor der 49-jährige Fahrer auf dem linken Fahrstreifen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke. Anschließend kollidierte mit dem Pkw des 48-jährigen Fahrers wodurch dessen Fahrzeug gegen die rechtsseitige Schutzplanke geschleudert wurde.

Durch den Verkehrsunfall und die anschließenden Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Beide Fahrer wurden hierdurch leicht verletzt - der 48-jährige Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren die Feuerwehr der VG Maifeld sowie die Polizeiautobahnstation Mendig und die Autobahnmeisterei Kaisersesch.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell