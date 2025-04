Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall auf der BAB 48, zwischen AS Ochtendung und AK Koblenz

Bassenheim (ots)

Am 21.04.2025 gegen 19:30 Uhr kam es auf der BAB 48, in Fahrtrichtung AD Dernbach, zwischen der AS Ochtendung und dem Kreuz Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Durch den Verkehrsunfall ist die Richtungsfahrbahn Dernbach aktuell blockiert. Die Polizeiautobahnstation Mendig sowie Feuerwehr sind vor Ort.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten an der AS Ochtendung von der BAB 48 abzufahren.

Es erfolgt eine Abschlussmeldung.

