POL-UL: (BC) Biberach - Vermeintliche Einbrecher mit Wohnungsinhaber verwechselt

Am Samstag drangen zwei Männer mit Axt und Hammer bewaffnet in eine Wohnung in Biberach ein.

Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin am Samstag kurz vor Mitternacht mehrere Personen in der Hölderlinstraße. Die begaben sich mit einer Axt und einem Hammer in das mehrgeschossige Gebäude und schlugen gegen eine Tür. Die Frau wählte den Notruf. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an und überprüften das Wohnhaus. Die Beamten stellten im Obergeschoss zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren fest. Dabei entpuppten sich die vermeintlichen Einbrecher als Wohnungsinhaber. Denn sie hatten ihre Schlüssel in der Wohnung vergessen und wussten sich nur mit der Axt und einem Hammer zu helfen. Für den Schaden an der Tür müssen sie nun selbst aufkommen.

