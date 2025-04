Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Vollsperrung auf der A61 wegen Fahrzeugbrand

Autobahnpolizei Mendig (ots)

Am 19.04.25, 14:01 Uhr wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein brennender PKW auf der Moseltalbrücke in Fahrtrichtung Süden gemeldet.

Es befanden sich keine Personen mehr in dem brennenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrzeugbrand konnte zwischenzeitlich von der Feuerwehr gelöscht werden.

Aufgrund notwendiger Bergungs- und Reinigungsarbeiten besteht derzeit eine Vollsperrung der A61 Richtungsfahrbahn Süd ab der AS Metternich. Der Verkehr wird an der AS Metternich abgeleitet.

Der Verkehrswarnfunk wurde entsprechend veranlasst.

