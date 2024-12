Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall (12.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung beim Landratsamt ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen, zu dem Zeugen gesucht werden. Eine 54-jährige Fiat-Fahrerin wollte von der Schwenninger Straße auf die Straße "An der Schelmengaß" abbiegen. Diese war jedoch gesperrt und so wechselte sie von der ursprünglich befahrenen Linksabbiegerspur, wieder nach rechts, um geradeaus Richtung Bundesstraße weiter zu fahren. Dabei übersah sie einen auf dieser Spur befindlichen 41-jährigen Mercedes-Fahrer. Die beiden Autos stießen zusammen und es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zum Unfallhergang sucht die Polizei in Villingen Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 07721 / 6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell