Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (15.12.2024)

Die Kreuzung aus der Straße "Am Krebsgraben" und Richthofenstraße ist am Sonntag, gegen 15 Uhr Ort eines Unfalls geworden, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Bei ausgeschalteter Ampel übersah eine 62-jährige VW-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen in einem Renault, in welchem sich auch eine 56-jährige Beifahrerin befand. Auf der Kreuzung kam es zum Aufprall der neben den beiden Verletzten im Renault auch einen Gesamtschaden von circa 22.000 Euro nach sich zog.

