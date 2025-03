Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 48

Weitersburg/ Bendorf (ots)

Am Sonntag, den 30.03.2025, gegen 17:06 Uhr kam es auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, in Höhe des Parkplatzes Albrechtshof zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei welchem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit seinem PKW den linken von zwei vorhandenen Fahrstreifen. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands fuhr er auf den vorausfahrenden Transporter auf, welcher kurz zuvor zum Überholen eines anderen Fahrzeugs vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Fahrer des PKW verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren, ein Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Trier war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Albrechtshof an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter der Telefonnummer 02602-93270 zu melden.

