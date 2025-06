POL-MA: Heidelberg: 22-Jährige bei Kerwebesuch von Unbekanntem sexuell angegangen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagabend und Sonntagabend drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Haus in der Friedrichstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte die Täterschaft eine Gartenschere, um so eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln und über diese ins Innere zu gelangen. In der Doppelhaushälfte ...

mehr