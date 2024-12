Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter Zeitungszusteller bei Schwaan - Die Polizei bittet dringend um weitere Hinweise aus der Bevölkerung

Bützow/Schwaan (ots)

Am vergangenem Sonntag wurde in den späten Nachmittagsstunden ein schwer verletzter 60-Jähriger in einem Graben an der L13 in der Ortslage Göldenitz bei Schwaan aufgefunden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5931047 ). Nach bisherigen Erkenntnissen kann auch ein vorheriger Zusammenstoß mit einem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden. Da die tatsächlichen Umstände zum Unglücksfall bislang nicht eindeutig geklärt sind, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Sachverhalt aufklären und etwaige Verursacher ermitteln zu können. Diesbezüglich wäre die Zeit am Sonntagnachmittag zwischen 16:20 bis 16:40 Uhr am Ereignisort relevant. Jeder Hinweis diesbezüglich ist wichtig. Unter Einbeziehung von DEKRA und Rechtsmedizin werden die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Güstrow geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

