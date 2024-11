Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach einer Unfallflucht in der Freiligrathstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.10.2024 kam es gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Freiligrathstraße in Höhe der Hausnummer 195 zu einem Verkehrsunfall.

Dort soll ein blauer Pkw der Marke Mercedes durch ein anderes Fahrzeug, einen dunklen Kombi, zum Ausweichen gezwungen worden sein. Das ausweichende Fahrzeug stieß daraufhin gegen eine Hinweistafel. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

