Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz an einem "verlassenen Ort"

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den letzten Jahren entwickelte sich der Trend vermeintlich oder tatsächlich verlassenen Orte, im Englischen "Lost Places", zu erkunden. Viele Abenteuerlustige vergessen dabei, dass die Erkundungstouren auf fremden Grundstücken Straftaten darstellen können. Dies war auch am Samstagabend im Eberbacher Ortsteil Rockenau der Fall. Um kurz vor 21 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da sich Unbefugte in einem leerstehenden Altenheim in der Rockenauer Straße aufhielten. Mehrere Streifen umstellten das Objekt. Sie forderten die Personen mittels Lautsprecher auf, das Gebäude zu verlassen. Ein 35-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau verließen über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes das Altenheim. Dabei wurden sie vorläufig festgenommen. Beide müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell