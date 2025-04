POL-STD: Ausgeschlachtete Fahrzeuge auf Feldern sollen Vögel verscheuchen, Unbekannte versuchen in Windrad einzubrechen, Fahrzeuge am Jorker Friedhof beschädigt? - Polizei sucht evtl. Geschädigte

Polizeiinspektion Stade

1. Ausgeschlachtete Fahrzeuge auf Feldern sollen Vögel verscheuchen

In den letzten Tagen erreichten die Polizei diverse Hinweise von aufmerksamen Passanten, dass sich im Bereich Drochtersen und Kehdingen auf mehreren Feldern Autowracks befinden sollen. Nach Überprüfung und Rücksprache mit den betroffenen Landwirten hat sich nun herausgestellt, dass es sich hierbei um eine neue Art zur Verscheuchung von Vögeln handeln soll. Die Landwirte haben die ausgeschlachteten Fahrzeuge selbst dort aufgestellt. Von diesen gehen keine Gefahren von Umweltschäden aus.

2. Unbekannte versuchen in Windrad einzubrechen

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 14:20 h bis Mittwoch, 07:00 h in der Agathenburger Feldmark das Gelände eines dortigen Windrades betreten und versucht, die Türschlösser der Anlage aufzubrechen. Dabei sind der oder die Unbekannten dann aber gescheitert. Was die Zielrichtung für diesen Einbruchsversuch war, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise hatten die Täter es auf Kupferleitungen in dem Windrad abgesehen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

3. Fahrzeuge am Jorker Friedhof beschädigt? - Polizei sucht evtl. Geschädigte

Am 16. und 17.04. ist es in Jork in der Straße Jorker Felde zu einem Verkehrsverstoß gekommen, bei dem möglicherweise geparkte Fahrzeuge beschädigt worden sein könnten. Nach Angaben von Zeugen haben auf dem Parkstreifen am dortigen Friedhof Fahrzeuge gestanden, die davon betroffen sein könnten. Bisher haben sich allerdings noch keine Geschädigten bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittler der Polizeistation Jork suchen nun mögliche Geschädigte und bitten diese sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

