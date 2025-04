POL-MR: Tür hält Einbruchsversuchen stand + Garagentor beschädigt + Motorradfahrerin rutscht auf Dieselspur und stürzt + Parkplatzrempler + Suzuki beschädigt- Zeugen gesucht + Vectra touchiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Tür hält Einbruchsversuchen stand

Zwischen 00:45 Uhr und 12:30 Uhr versuchten Unbekannte am Sonntag (06.04.2025) die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der "Ketzerbach" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Einbrecher flüchteten unerkannt und hinterließen einen 250 Euro teuren Schaden an der Tür. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach-Mornshausen: Garagentor beschädigt

Vermutlich beim Wenden stieß ein Unfallfahrer gegen ein Garagentor in der Hauptstraße. Ohne sich um den 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er. Der Hauseigentümer hatte zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr am Mittwoch (02.04.2025) einen lauten Knall gehört, so dass vermutlich in diesem Zeitraum der Unbekannte gegen das Tor fuhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem roten Fahrzeug. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein rotes Fahrzeug in der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Angelburg-Frechenhausen: Motorradfahrerin rutscht auf Dieselspur und stürzt

Eine 37-Jährige fuhr am Freitag (04.04.2025) gegen 17:40 Uhr auf der Landesstraße 3288 aus Richtung Bottenhorn kommend in Richtung Frechenhausen. Kurz vor der Ortschaft Frechenhausen geriet sie mit ihrer Kawasaki Z650 auf einer Dieselspur ins Schlingern, rutschte und stürzte auf die Fahrbahn. In der Folge rutschte sie nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen den Mast eines Verkehrsschildes. Die aus Bad Endbach stammende Motorradfahrerin verletzte sich und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An ihrer schwarzen Kawasaki entstand ein 1.500 Euro teurer Schaden. Mit der Reinigung der Straße musste eine Spezialfirma beauftragt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht den Verursacher der Dieselspur. Wer kann Hinweise zu diesem oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) zu kontaktieren.

Cölbe: Parkplatzrempler

Zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr streifte ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag (03.04205) einen auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes in der Industriestraße abgestellten schwarzen BMW. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte er den 218d am vorderen Stoßfänger auf der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach: Suzuki beschädigt- Zeugen gesucht

Ein 19-Jähriger meldete sich am Samstag (05.04.2025) bei der Biedenkopfer Polizei und meldete einen Schaden an seinem Suzuki. Diesen hatte er gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz am Marktplatz abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen 4.000 Euro teuren Schaden an seinem grünen Jimny. Neben mehreren Kratzspuren befanden sich Dellen in der Beifahrerseite. Zudem war der rechte Außenspiegel abgerissen. Wie der Schaden entstanden ist, ist derzeit noch gänzlich unbekannt. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wer war in diesem Zeitraum im Bereich des Marktplatzes unterwegs und kann Angaben zur Entstehung des Schadens machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06461/92950 bei der Polizeistation Biedenkopf erbeten.

Marburg: Vectra touchiert

2.000 Euro wird die Reparatur an einem Opel kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Der Unfallfahrer war am Samstagabend (05.04.2025) vermutlich beim Rangieren gegen den silberfarbenen Vectra gestoßen. Ohne sich um den Schaden an der vorderen linken Stoßstange zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die den Unfall zwischen 20:20 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Ockershäuser Allee beobachtet haben, werden gebeten die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060) zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

