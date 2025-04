POL-MR: Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison

Erste Museumsöffnung am 13. April mit spektakulärem Neuzugang / Filmdreh

Der erste Museumstag nach der Winterpause findet am Sonntag, 13. April, statt. Zum Saisonstart stehen die inzwischen über 110 historischen Polizeifahrzeuge in der Zeit von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos zur Besichtigung bereit - ferner gibt es einem spektakulären Neuzugang. Für einige weitere Attraktionen für Kinder ist in den Osterferien zudem gesorgt. Natürlich gibt es auch etwas gegen den Hunger und Durst.

Wer diese teilweise einmaligen historischen Fahrzeuge einmal live erleben will, hat an diesem verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des "Marburger Frühlings" die einmalige Gelegenheit, beides miteinander zu verbinden. Tausende Besucher jährlich haben das einzigartige Marburger Museum in den fast 25 Jahren schon besucht. Die Möglichkeit, Fahrzeuge aus der mobilen Kulturgeschichte der Polizei in Deutschland einmal aus der Nähe zu sehen, ist etwas Besonderes.

Die mit viel Liebe zum Detail restaurierten Polizeifahrzeuge sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Ins Auge fallen auf dem weitläufigen Museumsgelände gleich die ehemaligen Sonderfahrzeuge der Polizei. Neben Wasserwerfern sind auch viele Sonderwagen zu sehen. Aber auch der VW Bulli vom Typ T1 ist ein wahrer Hingucker, der auch schon viele Filmeinsätze hinter sich hat. "Erst letzte Woche kam er wieder für einen Dreh in Berlin zum Einsatz. Am Samstag, 5. April, konnte er zum 75jährigen ARD-Jubiläum im Abendprogramm der ARD bewundert werden, moderiert von Kai Pflaume. Lasst euch überraschen, wer darin zur Bühne gefahren kommt", so Eberhard Dersch, Vorsitzender des Museums.

Neuzugang im Museum

Einen weiteren spektakulären Neuzugang können die Marburger am diesem ersten Museumstag präsentieren. Dabei konnten die Museumsmacher einen originalen Polizei-Sonderwagen (SW) der Polizei für die Nachwelt erhalten. Der Henschel SW1 aus dem Jahre 1962 war zu Beginn seiner Polizei-Laufbahn in Berlin im Einsatz. Nach seiner Aussonderung wechselte er mehrfach den Besitzer und stand im Jahr 2014 dem Wasserwerfer 9 aus dem Polizeioldtimer Museum sogar als Partner im Kinofilm "Der Nanny" von Mathias Schweighöfer in Berlin zur Seite. Nun schließt sich endgültig der Kreis und er landete mittels eines Tiefladers von Berlin in der einzigartigen Sammlung des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg und kann somit im Originalzustand für die Nachwelt erhalten werden.

Zusätzliche Attraktionen im Museum

Aktionen für Kinder

Für die kleinen Besucher stehen zum Austoben eine Hüpfburg bereit und der "Heiße Draht" für diejenigen mit einem ruhigen Händchen. Neben einem Polizeiauto für die ganz kleinen Besucher steht auch ein echtes Polizeimotorrad für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung.

Viel Oldies zu bewundern

Eine weitere Attraktion sind einige historische Feuerwehrfahrzeuge aus Marburg, die ebenfalls zur Besichtigung bereitstehen. Zudem haben sich schon einige Oldtimerliebhaber mit einigen Fahrzeugen angekündigt, die ihre Schätzchen auf dem Museumsgelände präsentieren werden.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das schöne Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher auch wieder zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Die weiteren Öffnungstermine in diesem Jahr sind der 18. Mai, 29. Juni, 17. Aug. (mit Sommerfest), 21. Sept. und der 19. Oktober. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 nach Cyriaxweimar. Die Adresse lautet Cyriaxstraße 103 in 35037 Marburg. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos zu Veranstaltungen und den Oldies unter: www.polizeioldtimer.de.

Zusätzliche Daten zum Henschel SW1 - Polizei-Sonderwagen 1

Als Sonderwagen werden die gepanzerten Radfahrzeuge der deutschen Polizei bezeichnet.

Umgangssprachlich werden diese Fahrzeuge auch als Polizeipanzer, Panzerwagen oder Räumpanzer bezeichnet. Die Polizei verwendet solche Spezialfahrzeuge bereits seit den 1920er Jahren. Wenn Einsatzkräfte an bewaffnete Gewalttäter geschützt herangeführt werden müssen, zum Retten von Verletzten aus gewalttätigen Situationen, dem Überwinden von Straßensperren oder beim Objekt- und Raumschutz kommen sie zum Einsatz.

Im Gegensatz zu dem annähernd baugleichen SW2, verfügt der SW 1 über keine Bordbewaffnung und ist lediglich mit drei Schießklappen in den Einstiegsluken ausgerüstet. Der SW1 ist eine Entwicklung der Schweizer Firma MOWAG, der für die Bedürfnisse der Deutschen Polizei angepasst und dann seit 1962 bei der Firma Henschel in Kassel und Büssing in Braunschweig in ca. 450 Exemplaren produziert wurde. Der größte Teil der Fahrzeuge wurde an den Bundesgrenzschutz (heute: Bundespolizei) ausgeliefert. Die Polizei Berlin erhielt 29 Sonderwagen 1.

Technische Daten:

Baujahr: 1962

Antriebsart: 5,2 Liter, V8 Zylinder Ottomotor, (Chrysler), 161 PS, Allradantrieb zuschaltbar Höchstgeschwindigkeit: 82 km/h Zul. Gesamtgewicht: 8200 kg Besatzung: 1/6

Polizeiliche Sonderausstattung

Gasdichte Panzerkarosserie mit 5 Einstiegsluken, 3 Schießklappen, Funkgeräte, Blaulichtanlage, Martinshorn, Tarnlichtanlage, Feuerlöschanlage u.v.m.

