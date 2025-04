Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Musikinstrumente entwendet + Wohnhausbrand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Musikinstrumente entwendet

Mehrere Musikinstrumente und eine Digitalkamera entwendeten Diebe aus den Räumen eines Vereins in der Furthstraße. Zwischen Mittwoch, 2. April, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, gelangten die Unbekannten durch eine Nebeneingangstür hinein und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Marburg: Wohnhausbrand

Feuerwehr- und Polizeikräfte rückten am frühen Freitagmorgen, 4. April, in die Straße An der Zahlbach aus, nachdem ein Zeuge gegen 3.30 Uhr einen Brand in einem Mehrparteienhaus gemeldet hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge konnten alle Bewohnenden das Haus eigenständig verlassen, verletzt wurde niemand. Das Feuer griff zügig auf den Dachstuhl des benachbarten Reihenhauses über, ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die zwei Reihenhäuser sind unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahmen die Experten der Kriminalpolizei, mit Ergebnissen ist nicht vor Mitte nächster Woche zu rechnen.

