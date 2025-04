Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mehrere Polizeistreifen nach Auseinandersetzung im Einsatz + Denkmal beschädigt + Audi zerkratzt + Mercedes beschädigt + Opel touchiert + 19-Jährigen angefahren und geflüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Mehrere Polizeistreifen nach Auseinandersetzung im Einsatz

Ein bislang unbekannter Mann bedrohte am Freitag, 28.März, einen 24-Jährigen aus Marburg mit einem Messer und forderte Geld von ihm. Als dieser sich unbeeindruckt zeigte, flüchtete der Unbekannte vom Tatort an den Lahnterrassen in Richtung Erlenring. Erste Anrufe dazu erhielt die Polizei gegen 14.40 Uhr. Mehrere Polizeistreifen fahndeten daraufhin im Stadtgebiet, konnten den Unbekannten aber nicht mehr antreffen. Er wird als 35 bis 40 Jahre alt, auffallend groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze Haare und einen Vollbart und trug einen grünen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Er hatte ein schwarzes Conway-Rennrad dabei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem ist die Auseinandersetzung oder der Mann am Freitag aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Friedensdorf: Denkmal beschädigt

Vermutlich um die Gedenktafel am Kriegerdenkmal vom Sockel zu lösen, schlugen Unbekannte in der Rathausstraße gegen den Sockel und beschädigten diesen. Der etwa 150 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 28. März, und Montag, 31. März, zu nicht näher bekannten Uhrzeit. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Audi zerkratzt

Auf einem Firmenparkplatz in der Weserstraße zerkratzten Unbekannte am Dienstag, 1. April, einen schwarzen Audi A3, der dort zwischen 5.20 Uhr und 14.40 Uhr geparkt stand. Der entstandene Schaden ist etwa 500 Euro hoch, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Mercedes beschädigt

Etwa 10.000 Euro hoch dürfte der Schaden an einem schwarzen Mercedes C 200 sein, nachdem Unbekannte die Motorhaube und Fahrzeugseiten zerkratzten und die Heckscheibe einschlugen. Zudem verlor ein Reifen Luft. Der Schaden entstand zwischen Dienstag, 1. April, 19 Uhr, und Mittwoch, 15.05 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Opel touchiert

Einen blauen Opel Corsa touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Friedrich-Naumann-Straße und beschädigte dadurch die vordere Stoßstange. Anstatt sich um den etwa 1.200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Freitag, 28. März, 19.45 Uhr, und Montag, 8 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: 19-Jährigen angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer erfasste am Dienstag, 18. März, einen Fußgänger und fuhr anschließend weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Der 19-jährige Fußgänger aus Biedenkopf befand sich wohl gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung Kottenbachstraße/ Zum Schloss und überquerte die Fahrbahn, als bisherigen Erkenntnissen zufolge aus Richtung Schloss ein VW GTI auf ihn zugefahren kam, mit ihm kollidierte und anschließend wegfuhr. Der 19-Jährige schlug mit dem Kopf auf und wohl kurzzeitig ohnmächtig. Ein älterer Mann half im auf und der 19-Jährige lief nach Hause. Erst später informierte er die Polizei. Der unbekannte Fahrer soll etwa 35 Jahre alt und dünn sein. Er hat schwarze Haare und trug weder Bart noch Brille. Das Kennzeichen des VW beinhaltet vermutlich die Buchstaben "MR" sowie eine "3". Näheres ist bislang dazu nicht bekannt. Die Polizei in Biedenkopf bittet den Mann, der dem 19-Jährigen aufgeholfen hat, sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06461/92950 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell